Edicole, presidi di democrazia: in arrivo nuovi sostegni dal Governo

Le edicole, presidi di democrazia e punti di riferimento per l’informazione locale, riceveranno un sostegno concreto dal Governo. Il sottosegretario all’Editoria, Alberto Barachini, ha annunciato l’arrivo di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DCPM) con incentivi per i punti vendita, inclusi quelli nei centri commerciali e i distributori nelle aree interne del Paese.

Il decreto prevede uno stanziamento di circa 15-17 milioni di euro per il 2024, quasi il doppio rispetto ai 10 milioni stanziati per il 2023. Questi fondi saranno destinati a rimborsare le spese sostenute dalle edicole. Inoltre, il decreto includerà ulteriori incentivi per l’intera filiera editoriale.

Barachini ha sottolineato l’importanza del dialogo con i rappresentanti degli edicolanti e della distribuzione dei prodotti editoriali. Il Governo è consapevole delle difficoltà del settore, soprattutto nei piccoli comuni, e sta valutando diverse soluzioni, come il delivery dei quotidiani, per garantire l’accesso all’informazione, in particolare per la popolazione anziana.

Durante la presentazione del report 2025 dell’Osservatorio sul giornalismo digitale, sono emerse le sfide del settore, tra cui la sostenibilità economica, la produzione di contenuti di qualità e la lotta alle fake news. Un tema centrale è stato il ruolo dell’Intelligenza Artificiale (IA), tra opportunità e rischi.

Barachini ha evidenziato la necessità di utilizzare l’IA come strumento ausiliario, senza sostituire il ruolo del giornalista nella verifica e interpretazione dei fatti. Il Governo è impegnato nella regolamentazione degli algoritmi, con l’istituzione di una Commissione sull’IA e un disegno di legge in discussione al Senato.

Il disegno di legge prevede tutele sul diritto d’autore e norme specifiche sul reato di deepfake. Il Dipartimento dell’Editoria promuove codici di autoregolamentazione per l’uso dell’IA nelle redazioni, al fine di evitare tagli di posti di lavoro e garantire la qualità dell’informazione.