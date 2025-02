“MI PRENDO CURA DI… BACOLI”: LA FLEGREA LAVORO APRE IL CONCORSO DI IDEE RISERVATO ALLE SCUOLE DI BACOLI

Condividi

L’Amministratore Unico Sanfelice di Bagnoli: “Un’ulteriore iniziativa per sensibilizzare le nuove generazioni alla corretta gestione dei rifiuti ed alla raccolta differenziata”

Flegrea Lavoro Spa, l’azienda di igiene urbana del Comune di Bacoli, promuove il Concorso di idee “Mi prendo cura di… Bacoli”, riservato agli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado del Comune di Bacoli.

È stato pubblicato, infatti, l’Avviso “Mi prendo cura di… Bacoli” per selezionare un progetto che dovrà “raccontare” un’azione di riciclo e recupero di materiale generalmente considerato rifiuto.

L’iniziativa intende promuovere una maggior consapevolezza e responsabilità sulle tematiche ambientali e proporre agli studenti comportamenti e stili di vita sostenibili.

L’obiettivo, in particolar modo, è quello di sensibilizzare i bambini e le loro famiglie sull’importanza del prendersi cura dell’ambiente che li circonda, sull’importanza del recupero e del riutilizzo dei rifiuti e più in generale sui temi dell’economia circolare.

Per partecipare al concorso gli interessati dovranno compilare la scheda di iscrizione dedicata firmata da un responsabile incaricato dal dirigente scolastico o dal Dirigente stesso che dovrà essere inviata, insieme agli elaborati, entro le ore 12 di mercoledì 30 marzo 2025 all’indirizzo mail ecoscambio@flegrealavoro.eu o consegnata a mano presso gli uffici della sede operativa di Flegrea Lavoro.

I lavori pervenuti saranno valutati da una Commissione esaminatrice che individuerà poi il vincitore.

Al progetto ritenuto vincitore verrà assegnato un premio in denaro pari ad euro 1000,00 (mille/00) come contributo per la realizzazione del progetto finanziato; Il premio in denaro verrà dato all’Istituto Scolastico a cui fa riferimento il progetto vincitore del bando in oggetto.

Al vincitore verrà inoltre consegnata anche una targa in un’apposita cerimonia alla presenza delle istituzioni del territorio.

A tutti i partecipanti verrà fornito un attestato di partecipazione, nell’ambito di una conferenza stampa di presentazione del vincitore. Il progetto potrà coinvolgere anche associazioni e/o enti attivisti in materia di sostenibilità e ambiente.

“Dopo il successo dei progetti realizzati negli anni precedenti siamo felici che anche quest’anno coinvolgeremo gli studenti di Bacoli in un progetto volto a sensibilizzare le nuove generazioni sulla corretta gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata. È nostra intenzione, commenta l’Amministratore Unico di Flegrea Lavoro S.p.A. Valentina Sanfelice di Bagnoli, diffondere in maniera capillare la cultura della prevenzione o del riuso dei rifiuti. Riteniamo la scuola un modello efficace per veicolare dall’alunno alla famiglia l’acquisizione di buone pratiche di RD”.

