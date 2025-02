Auto a GPL in fiamme a Volla per una sigaretta: due feriti non gravi

149 Visite

Paura a Volla, in via Filichito, dove un’auto Fiat 600 alimentata a GPL ha preso fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe stato causato da una perdita di gas, innescata dall’accensione di una sigaretta.

A bordo del veicolo si trovavano due persone, un uomo di 45 anni e una donna di 35, che sono state prontamente soccorse e trasportate negli ospedali Cardarelli e Ospedale del Mare di Napoli. Fortunatamente, le loro condizioni non destano preoccupazione e non sono in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per accertare le cause esatte dell’incendio e ricostruire la dinamica dell’accaduto