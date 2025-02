Castello di Cisterna – Casavatore – Varcaturo – Qualiano – Marano: Carabinieri impegnati nei controlli notturni nella provincia a nord. Decine i militari impiegati

Condividi

Controlli notturni a nord della Provincia di Napoli per i carabinieri del gruppo di Castello di Cisterna con decine di militari impiegati.

Proprio a Castello i carabinieri della locale compagnia hanno setacciato le strade della zona. A farne le spese Vincenzo Mele, 36enne di Acerra già noto alle forze dell’ordine.

I carabinieri hanno fermato il 36enne in via Leopardi e lo hanno controllato. Perquisito, è stato trovato in possesso di una pistola a tamburo modello 357 magnum. Cinque i proiettili all’interno dell’arma pronta a sparare e che è risultata rubata nel luglio del 2023.

La pistola sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti. L’uomo è stato arrestato e dovrà rispondere di porto e detenzione illegale in luogo pubblico di arma da sparo con relativo munizionamento.

Altro arresto anche a Casavatore. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria sono intervenuti – allertati dal 112 – a via Marconi per un “furto in atto”. Lì i militari hanno sorpreso il 30enne Davide Savarese, di Arzano, mentre stava rubando una Range Rover parcheggiata all’interno di un box privato. L’uomo, braccato, è stato fermato e arrestato per tentato furto.

Controlli a tappeto anche Varcaturo, Qualiano e a Marano di Napoli.

I carabinieri della compagnia di Giugliano – durante il servizio a largo raggio – hanno identificato 84 persone e controllato 49 veicoli. Sono ben 41 le persone sottoposte agli arresti domiciliari che questa notte sono state controllate nelle loro rispettive abitazioni. Denunciato per evasione un 26enne che non era in casa.

Controlli anche al codice della strada durante i quali un cittadino Rom domiciliato nella zona Asi è stato denunciato per guida senza patente con recidiva nel biennio.

A Marano di Napoli i militari hanno elevato sanzioni al cds per un importo pari a 30mila euro con 2 auto sequestrate. Sono 116 le persone identificate e 48 i veicoli controllati.













