GIUGLIANO E SANT’ANTIMO: furto in abitazione, 48enne in manette. I controlli dei Carabinieri

Intensificati i controlli dei Carabinieri anche nelle città di Giugliano in Campania e Sant’Antimo.

Decine di pattuglie sono state impiegate sul territorio fino al litorale di Varcaturo.

La cifra di un impegno sempre crescente è nell’arresto di un 48enne di Mugnano per furto in un’abitazione nella 2^ traversa Galileo Ferraris di Giugliano.

Un residente l’ha trovato in camera da letto mentre rovistava in alcuni cassetti.

Il 48enne, con un passamontagna a coprire il volto, ha tentato la fuga ma i carabinieri della sezione radiomobile giuglianese l’hanno bloccato pochi secondi dopo.

Non erano lontani e, quando hanno ricevuto l’allarme dal 112, sono riusciti a catturare il malvivente prima che facesse perdere le sue tracce. L’uomo è finito in manette, la refurtiva recuperata. Sequestrato anche lo scooter utilizzato per tentare la fuga. E’ risultato provento di un furto commesso nel quartiere Stella di Napoli.

Nel comune di Sant’Antimo, invece, l’attenzione è stata rivolta alla movida e alle strade più affollate.

Un 19enne è stato denunciato perché trovato con un coltello in tasca. Dovrà rispondere di guida senza patente un 24enne del posto. Era alla guida di un’auto senza aver mai conseguito la patente.

Non sono mancate le sanzioni per uso di droghe. Tra queste quella applicata ad un detenuto ai domiciliari, trovato in possesso di una stecchetta di hashish e un grammo di marijuana.













