Bambino morto a Marsa Alam, non fu tumore né polmonite: i risultati dell’autopsia

Sono stati resi noti gli esiti dell’autopsia effettuata su Mattia Cossettini, il bambino di 9 anni morto improvvisamente il 6 gennaio a Marsa Alam, dove si trovava in vacanza con la famiglia. “Nessun tumore al cervello e nessuna infezione da polmonite batterica, come erroneamente riportato dalla Direzione Sanitaria del Mar Rosso. Mattia è morto per un’emorragia causata da un aneurisma cerebrale e si esclude con certezza la presenza di altre patologie concomitanti”, ha comunicato l’avvocato Maria Virgina Maccari dopo che gli esami necessari sono stati eseguiti dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine.













