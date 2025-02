MARANO, CONTINUA IL TANGO DEI GETTONI PER I CONSIGLIERI: L’ULTIMO TRIMESTRE DEL 2024 E’ IL SOLITO SALASSO PER IL COMUNE

170 Visite

E vai col tango. E vai con la mazurka. E vai con la cucaracha. I consiglieri comunali, per le commissioni e i consigli comunali svolti nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, sono costati alla collettività maranese la bellezza di altri 44 mila euro. Solo nell’anno 2024 gli esponenti del civico consesso hanno gravato sul bilancio comunale per l’importo di 126 mila euro. Ogni trimestre i consiglieri ci costano almeno 31.500 euro.

Con la Commissione d’accesso già insediata in Municipio, forse è il caso di chiedere anche a loro di fare chiarezza su queste spese elevate, ovvero di approfondire se le commissioni siano state svolte in conformità alla legge, oppure qualcosina che non va c’è o c’è stata. Certo è che le Commissioni si riuniscono tutti i santi giorni, a tutte le santissime ore, a volte anche di pomeriggio inoltrato.

Tra ottobre, novembre e dicembre 2024 le commissioni si sono riunite più di 1345 volte, numeri abnormi.

A scanso di equivoci ricordiamo che nella vicina Giugliano, comune in cui si è insediata oggi una commissione d’accesso, alcuni consiglieri sono stati indagati per truffa proprio per fatti legati alle commissioni consiliari.

Prima che qualche consigliere venga a propinarci il solito “pippone” (una in particolare) facciamo un necessario chiarimento, che tra l’altro riproponiamo ogni volta: i consiglieri comunali che partecipano alle commissioni consiliari e che percepiscono gettoni di presenza ne hanno facoltà. Ma il problema è di altra natura: etico, morale, di opportunità. Il Comune è in dissesto finanziario, e compensi lordi o netti, comportano esborsi da parte dell’Ente, che ha, nel quotidiano, difficoltà ad erogare servizi essenziali ai cittadini. Quindi è questione di buon esempio e buon senso e di qualità di quel che si produce partecipando a tali commissioni. E’ inutile che i consiglieri ci girino intorno: quando in una famiglia si hanno difficoltà finanziarie, si fa di tutto per stringere la cinghia. I consiglieri, quindi, dovrebbero essere i primi a dare l’esempio. Hanno diritto a un compenso? Certo, ma bisogna anche capire se questo ultimo viene percepito meritatamente o se c’è qualche stortura nelle attività. Ci sarà qualche inquirente che vorrà approfondire?

Per la cronaca, in pole troviamo Rusciano Nunzio euro 3155,90; Luisa De Magistris (2863,08); Francesco Santoro 2798,01; Izzo Michele, Chianese Antonio, Elena Aprea e Di Luccio Davide circa 2600 euro; Teresa Aria, De Stefano Salvatore e Cecere Luigi tra i 2200 e 2400 euro. Compensi lordi.













