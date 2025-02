Avvocatura in lutto, morto Paolo Trofino: fu il difensore di Cutolo

Aveva sempre un sorriso per tutti e alle indiscusse capacità professionali univa l’ironia disincantata dell’uomo di mondo. Dopo una rapida malattia – che negli ultimi mesi lo aveva costretto a stare a casa – Paolo Trofino è morto a 75 anni nella sua Aversa.

Inizi professionali subito dopo la laurea, seguendo l’esempio del fratello maggiore Filippo già avvocato nello studio di Vittorio Botti, Paolo ha sempre abbinato le sue conoscenze giuridiche a un’istintiva affabilità. Divenne amico di Luciano Moggi ai tempi del secondo scudetto del Napoli, squadra che ha sempre portato nel cuore. Con Moggi divideva la passione per i cavalli e, quando esplose Calciopoli, Paolo ne divenne difensore. Nelle inchieste penali e dinanzi alla giustizia sportiva, Trofino fu l’avvocato di Moggi ma anche del dirigente juventino Antonio Giraudo.

Apprezzato dai colleghi, presidente prima della Camera penale di Santa Maria Capua Vetere e poi della Camera penale di Napoli nord, era impegnato nelle battaglie forensi a tutela dei diritti della difesa, partecipando a convegni, presentazioni di libri, relazioni. Da giovane, era stato tra i difensori nei processi nati dall’inchiesta sulla Nuova camorra organizzata e fu avvocato di Cutolo anche nei dibattimenti sul caso Cirillo. Ma furono molti i processi di rilievo nazionale in cui fu impegnato, come l’omicidio Gucci, o il maxi-dibattimento Spartacus.

Due studi, uno a Aversa l’altro a Napoli, esempio professionale per i due figli Paolo junior e Chiara diventati anche loro avvocati. Ma, dopo l’amore per la moglie Luisa, i figli e i tre nipoti, dopo l’attività professionale, la passione per i cavalli. All’Ippodromo di Agnano era di casa, come lo era a Parigi. Era rimasto comproprietario di un cavallo, Frank Gio, che prometteva bene dopo una vittoria in Francia. Poi, per rilassarsi, amava il mare di Palinuro in Cilento, dove aveva casa e dove ospitava spesso amici e colleghi. Ai messaggi delle Camere penali di Napoli, Santa Maria Capua Vetere e Napoli nord, che lo ricordano «uomo di grande cultura giuridica, esempio di passione forense», si è aggiunto il cordoglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli nord dove era iscritto negli ultimi anni e del consiglio di amministrazione di Ippodromi Partenopei, che parla di «giorno triste per l’ippica». I funerali oggi alle 16, nella cattedrale di San Paolo ad Aversa.

Fonte Il Mattino