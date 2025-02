Fine settimana e morti sulle strade: ecco cosa è cambiato con la nuova legge

160 Visite

PRIMO FINE SETTIMANA DI GENNAIO (3-5 GENNAIO) 2025

18 VITTIME: 8 AUTOMOBILISTI, 1 MOTOCICLISTA, 6 PEDONI, 3 CICLISTI

Numero di vittime in calo rispetto al fine settimana precedente quando i morti furono 21

La vittima più giovane un ragazzo di 17 anni, la vittima più anziana un uomo di 81 anni

Tra venerdì 3 gennaio e domenica 5 gennaio, sono state 18 vittime sulle strade italiane per incidenti, numero di vittime in calo rispetto al fine settimana precedente quando i morti furono 21. Nel primo fine settimana del 2024 le vittime erano state 19.

Lo ricorda l’ASAPS, Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale con sede a Forlì.

La vittima più giovane un ragazzo di 17 anni, la vittima più anziana un uomo di 81 anni in due distinti incidenti.

I decessi hanno riguardato 8 automobilisti, 1 motociclista, 6 pedoni, 3 ciclisti.

Si contano 3 incidenti plurimortali con 6 vittime.

La fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di 3 incidenti fatali.

Sette gli incidenti mortali avvenuti su strade statali e provinciali. Fra le 18 vittime 5 avevano meno di 35 anni.

Sono state 5 le vittime in Lazio, 2 in Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Marche, Puglia, 1 in Veneto, Campania, Sicilia.

SECONDO FINE SETTIMANA DI GENNAIO (10-12 GENNAIO) 2025

20 VITTIME: 10 AUTOMOBILISTI, 1 MOTOCICLISTA, 4 PEDONI, 2 CICLISTI, 1 PASSEGGERO IN FURGONE, 1 SOCCORRITORE IN AMBULANZA, 1 PASSEGGERA IN AUTOCARRO

Numero di vittime in lieve aumento rispetto al fine settimana precedente quando i morti furono 18

La vittima più giovane un ragazzo di 19 anni, la vittima più anziana un uomo di 78 anni

Tra venerdì 10 gennaio e domenica 12 gennaio, sono state 20 vittime sulle strade italiane per incidenti, numero di vittime in lieve aumento rispetto al fine settimana precedente quando i morti furono 18. Lo ricorda l’ASAPS, Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale con sede a Forlì.

La vittima più giovane un ragazzo di 19 anni, la vittima più anziana un uomo di 78 anni in due distinti incidenti.

I decessi hanno riguardato 10 automobilisti, 1 motociclista, 4 pedoni, 2 ciclisti, 1 passeggero in furgone, 1 soccorritore in ambulanza, 1 passeggera in autocarro.

Nel report sono stati considerati i decessi di un ragazzo di 19 anni e di due uomini di 47 e 77 anni, rimaste ferite lo scorso fine settimana.

La fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di 11 incidenti fatali.

Nove gli incidenti mortali avvenuti su strade statali e provinciali. Fra le 20 vittime 7 avevano meno di 35 anni.

Sono state 4 le vittime in Campania e Puglia, 2 in Veneto, Emilia-Romagna e Marche, 1 in Lombardia, Piemonte, Toscana, Lazio, Sicilia e Sardegna.

TERZO FINE SETTIMANA DI GENNAIO (17-19 GENNAIO) 2025

21 VITTIME: 14 AUTOMOBILISTI, 3 MOTOCICLISTI, 3 PEDONI, 1 CONDUCENTE DI CAMION

Numero di vittime in lieve aumento rispetto il fine settimana precedente quando i morti furono 20

La vittima più giovane una ragazza di 13 anni, le vittime più anziane due donne di 87 anni

Tra venerdì 17 gennaio e domenica 19 gennaio, sono state 21 vittime sulle strade italiane per incidenti, numero di vittime in leggero aumento rispetto al fine settimana precedente quando furono 20. Lo ricorda l’ASAPS, Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale con sede a Forlì.

La vittima più giovane una ragazza di 13 anni, le vittime più anziane due donne di 87 anni in tre distinti incidenti.

I decessi hanno riguardato 14 automobilisti, 3 motociclisti, 3 pedoni, 1 conducente di camion.

Nel report sono stati considerati i decessi di una ragazza di 13 anni e di un uomo di 65 anni, rimaste ferite lo scorso fine settimana.

Si contano 2 incidenti plurimortali con 4 vittime.

La fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di 11 incidenti fatali.

12 gli incidenti mortali avvenuti su strade statali e provinciali. Fra le 21 vittime 9 avevano meno di 35 anni.

Sono state 4 le vittime in Lombardia e Veneto, 3 in Emilia-Romagna, Lazio, Puglia e 1 Marche, Molise, Campania, Sicilia

PRIMO FINE SETTIMANA DI FEBBRAIO (31 GENNAIO-2 FEBBRAIO) 2025

27 VITTIME: 10 AUTOMOBILISTI, 7 MOTOCICLISTI, 6 PEDONI, 2 AUTOTRASPORTATORI, 1 CICLISTA, 1 CONDUCENTE DI MONOPATTINO

Numero di vittime in netto aumento rispetto al fine settimana precedente quando i morti furono 13.

La vittima più giovane una ragazza di 15 anni, la vittima più anziana un uomo di 98 anni

Tra venerdì 31 gennaio e domenica 2 febbraio, sono state 27 vittime sulle strade italiane per incidenti, numero di vittime in netto aumento rispetto al fine settimana precedente quando i morti furono 13. Lo ricorda l’ASAPS, Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale con sede a Forlì.

La vittima più giovane una ragazza di 15 anni, la vittima più anziana un uomo di 98 anni in due distinti incidenti.

I decessi hanno riguardato 10 automobilisti, 7 motociclisti, 6 pedoni, 2 autotrasportatori, 1 ciclista, 1 conducente di monopattino.

Nel report sono stati considerati i decessi di un ragazzo di 20 anni e di quattro uomini di 38, 62, 77 e 98 anni, rimasti feriti lo scorso fine settimana.

La fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di 10 incidenti fatali.

11 gli incidenti mortali avvenuti su strade statali e provinciali. Fra le 27 vittime 12 avevano meno di 35 anni.

Sono state 4 le vittime in Campania, 3 in Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lazio e Sicilia, 2 in Veneto, Puglia e 1 Lombardia, Piemonte, Toscana, Umbria, Abruzzo, Basilicata e Sardegna.

SECONDO FINE SETTIMANA DI FEBBRAIO (7-9 FEBBRAIO) 2025

19 VITTIME: 9 AUTOMOBILISTI, 6 PEDONI, 1 MOTOCICLISTA, 1 CICLISTA, 1 CONDUCENTE DI FURGONE, 1 CONDUCENTE DI TRATTORE

Numero di vittime in consistente diminuzione rispetto al fine settimana precedente quando i morti furono 27

La vittima più giovane un bimbo di 4 mesi, la vittima più anziana un uomo di 88 anni https://www.asaps.it/81228-_secondo_fine_settimana_di_febbraio_7-9_febbraio_2025_&8232;19_vittime__9_automobilis.html

Tra venerdì 7 e domenica 9 febbraio, sono state 19 vittime sulle strade italiane per incidenti, numero di vittime in consistente diminuzione rispetto al fine settimana precedente quando i morti furono 27. Lo ricorda l’ASAPS, Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale con sede a Forlì.

La vittima più giovane un bimbo di 4 mesi, la vittima più anziana un uomo di 88 anni in due distinti incidenti.

I decessi hanno riguardato 9 automobilisti, 6 pedoni, 1 motociclista, 1 ciclista, 1 conducente di furgone, 1 conducente di trattore.

Nel report sono stati considerati i decessi di un ragazzo di 21 anni, una donna di 72 anni e di tre uomini di 51, 82 e 88 anni, rimasti feriti nei precedenti fine settimana.

Si conta un incidente plurimotore con 2 vittime.

La fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di 6 incidenti fatali.

10 gli incidenti mortali avvenuti su strade statali e provinciali. Fra le 18 vittime 4 avevano meno di 35 anni.

Sono state 4 le vittime in Lombardia e Campania, 3 in Emilia-Romagna e Puglia e 1 in Piemonte, Veneto, Basilicata, Sicilia, Sardegna.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews