Meloni frena sui soldati Ue in Ucraina: “Soluzione meno efficace”

La comunicazione ufficiale sulla partecipazione di Giorgia Meloni al vertice informale sull’Ucraina – convocato con urgenza dal presidente francese Emmanuel Macron dopo l’accelerazione impressa dal presidente americano Donald Trump alle trattative di pace con il presidente russo Vladimir Putin, che di fatto taglia fuori l’Europa – arriva poco le 9 del mattino da palazzo Chigi. L’aggiornamento dell’agenda a poche ore dalla riunione dell’Eliseo testimonia la “freddezza” con cui la premier ha accolto l’iniziativa di Parigi, il cui formato ha destato più di qualche perplessità visto che al tavolo alla fine non sono stati invitati anche quei paesi interessati da vicino alla guerra perché confinanti con la Russia o con l’Ucraina, come ad esempio Finlandia e paesi baltici. Perplessità di cui, secondo quanto si apprende, Meloni non avrebbe fatto mistero nel corso del vertice. «Ho voluto essere presente per non rinunciare a portare il punto di vista dell’Italia – la linea della premier – ma ho espresso le mie perplessità riguardo un formato che esclude molte Nazioni, a partire da quelle più esposte al rischio di estensione del conflitto, anziché includere, come sarebbe opportuno fare in una fase storica come questa. Anche perché la guerra in Ucraina l’abbiamo pagata tutti». Per Meloni, comunque, «le questioni centrali rimangono le garanzie di sicurezza per l’Ucraina, perché senza queste ogni negoziato rischia di fallire».













