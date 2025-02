Marano, ipotesi dimissioni per evitare scioglimento. Izzo: “Non c’entra nulla la storia di qualche anno fa, dobbiamo puntare a tornare subito al voto”

375 Visite

In questi giorni, con l’ arrivo della commissione di accesso al comune di Marano, molte parole si spendono senza tener conto del rispetto dovuto ad ogni singolo cittadino che va dimostrato con l’ evitare ad ogni costo un’eventuale altro scioglimento del consiglio comunale.

Da qui l’ ipotesi di proposta di dimissioni di tutti i consiglieri comunali.

Ribadisco che le dimissioni dovrebbero avere come risultato la nuova tornata elettorale a maggio o giugno prossimi venturi.

Ribadisco che ogni riferimento ai passati scioglimenti non può essere fatto, in quanto un’ amministrazione è stata sciolta anche dopo che il Sindaco si era dimesso ma riguardava sempre il consiglio comunale al quale era stata inviata la commissione di accesso.

La proposta di dimissioni avrebbe come obiettivo nuove elezioni da tenersi a maggio oppure giugno 2025 e con la elezione di un nuovo consiglio comunale poche sarebbero le possibilità di scioglimento, anzi direi nulle sarebbero.

Il termine ultimo per presentare le dimissioni contestualmente da tutti per arrivare a nuove elezioni in primavera è fissato per il giorno lunedì 24 febbraio 2025.

Questa il percorso per ridare dignità a ogni singolo cittadino e non affossare ulteriormente Marano…il resto è fuffa!

(come direbbe il mio saggio amico Donato).

Michele Izzo consigliere comunale













