Lucano, la condanna definitiva e la possibile decadenza

All’indomani della sentenza di condanna per falso a 18 mesi di reclusione, con pena sospesa, confermata dalla Corte di Cassazione lo scorso 12 febbraio, i giuristi sollevano la questione “Severino” che ad avviso di molti esperti dovrebbe essere messa in moto dal Consiglio comunale di Riace una volta avvenuta la comunicazione da parte della Suprema Corte della conferma della condanna. Secondo le stesse fonti, la decadenza non scatterebbe automaticamente in quanto il reato per il quale Lucano è stato condannato non rientra tra quelli per cui la legge Severino prevede l’immediata decadenza d’ufficio. Quello che potrebbe fare la differenza, spiegano le fonti, sono le eventuali circostanze aggravanti previste all’interno della normativa e cioè “l’avere commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio”. Questa eventualità deve essere valutata in primo luogo dal Consiglio comunale o, in alternativa, dalla Prefettura se il Consiglio non si esprime. In ogni caso, contro la possibile decadenza da sindaco, Lucano potrà ricorrere agli organismi competenti.













