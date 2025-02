Sciame sismico, prefetto Napoli incontra per l’ennesima volta sindaci area flegrea

230 Visite

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, in serata si è recato in serata al Coc di Pozzuoli per fare il punto con i sindaci dell’area flegrea dopo lo sciame sismico che si è registrato nella giornata di oggi.

Il prefetto ha evidenziato che grazie al lavoro coordinato dei comuni di Napoli, Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, con il coinvolgimento della Protezione civile della Regione Campania, “la popolazione è stata assistita bene” e c’è “una grande attività che è stata posta in essere e il breefing di questa sera è servito ad individuare ulteriori misure per essere sempre più vicini alle popolazioni”.

La paura c’è ed è comprensibile “ma l’attenzione è alta”.













