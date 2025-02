NOICONSUMATORI.it. Sostegno alla battaglia della Lega per la tutela di contribuenti e famiglie sull’emergenza fiscale e salvezza per tutti i contribuenti anche quelli vittime delle società di riscossione private

85 Visite

Napoli – L’Associazione NOICONSUMATORI.it, tramite il suo presidente Avv. Angelo Pisani, esprime il proprio plauso alla giusta battaglia politica e coerente della Lega a difesa dei contribuenti e delle famiglie italiane, sempre più schiacciati dal peso insostenibile delle tasse e dei debiti fiscali, su cui i sazi non credono ai digiuni parlando solo il politichese

Mentre altri partiti restano ciechi e fermi sulla demagogia e umiliazione dei debitori , la Lega si distingue per il suo impegno concreto nell’affrontare l’emergenza fiscale e gravi pericoli sociali , proponendo nuove forme di conciliazione per i cittadini in difficoltà, come la possibilità di rateizzare i debiti fiscali fino a 120 mesi senza sanzioni né interessi.

“Finalmente – dichiara l’Avv. Pisani – al Senato arriva l’emendamento della Lega che riapre i termini della vecchia sanatoria sulle cartelle esattoriali. Ma affinché la riforma sia davvero efficace, è fondamentale che , questa volta , la legge sia uguale per tutti, in termini di rateizzazioni e agevolazioni , e che valga non solo per i debiti verso l’ex Equitalia/Agenzia delle Entrate-Riscossione, ma anche per tutte le società private che riscuotono multe e tributi, spesso con enormi profitti sulle spalle dei cittadini già in difficoltà”.

L’Associazione NOICONSUMATORI.it, da sempre in prima linea nella difesa dei diritti dei contribuenti, chiede con forza che la politica intervenga per garantire equità e giustizia fiscale, impedendo che le famiglie e le imprese italiane continuino a essere ostaggio di un sistema di riscossione che troppe volte si è dimostrato inefficace, vessatorio e dannoso per l’economia del Paese.













