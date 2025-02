Neres, brutta tegola per il Napoli: l’infortunio è serio

167 Visite

Brutte notizie per il Napoli: David Neres è stato sottoposto a esami strumentali per un risentimento muscolare nel match contro l’Udinese. Il calciatore avrebbe riportato una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra, come riportato nel comunicato ufficiale del Napoli.

Tempi di recupero

L’attaccante napoletano dovrebbe saltare sicuramente due partite di campionato in trasferta, Lazio e Como. Potrebbe rientrare con l’Inter, ma non è detto che possa farcela. Infermeria piena dunque per gli azzurri, la fascia sinistra era già falcidiata dalle assenze di Olivera e Spinazzola.













