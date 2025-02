Villaricca, droga e armi: arrestato un uomo

274 Visite

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nello scorso pomeriggio, personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione illegale di armi clandestine e di esplosivi, ricettazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 47enne napoletano con precedenti di polizia.

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile di Napoli e dei Commissariati Secondigliano e Palazzo di Giustizia hanno effettuato un controllo presso l’abitazione in uso ad un soggetto a Villaricca, dove hanno rinvenuto, in una nicchia ”segreta” ricavata ad hoc nella cucina, 3 pistole Beretta, di cui una con priva di matricola ed un’altra con la canna modificata, 53 cartucce di vario calibro, un ordigno esplosivo del tipo “bomba a mano” da esercitazione, della sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di 450 grammi circa e un bilancino di precisione; per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.













© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews