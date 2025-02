Marano, banditi scatenati nella notte: i ladri colpiscono in un mini market del corso Mediteranneo

2.276 Visite

Ladri in azione nella notte anche al corso Mediterraneo. L’ennesimo furto, questa volta in un mini market. I banditi hanno forzato la saracinesca e provocato danni alla porta. Magro, tuttavia, il bottino: meno di 100 euro, ma ormai la rabbia monta ovunque: in tutta la città e nell’hinterland i furti sono all’ordine del giorno. Case, negozi e quant’altro. Non ci sono telecamere e il lavoro delle forze dell’ordine si fa sempre più arduo. La criminalità è cambiata e punta pesantemente anche su furti e rapine. Da almeno 3 anni tutto è cambiato. I grandi gruppi mafiosi, invece, stanno riciclando a più non posso, soprattutto in attività di ristorazione, bar e centri scommessi e, naturalmente, nel cemento.













