Arzano. Blitz nei cantieri: violate norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e scoperti lavoratori a nero. La polizia locale denuncia tre imprenditori

Controlli a tappeto sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale sul territorio per individuare i responsabili di abusi edilizi, violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e individuare i lavoratori a nero.

Gli uomini diretti dal Comandante Biagio Chiariello, nel prosieguo delle attività di ripristino della legalità sul territorio, hanno individuato tre aree in cui venivano eseguiti i lavori con rischio di morti ed infortuni per i lavoratori.

In alcuni casi si sono avvalsi della collaborazione dell’Ispettorato del Lavoro alcuni operai hanno cercato di scappare ma sono stati inseguiti e bloccati.

Arrampicati sui ponteggi, senza dispositivi di protezione e non in regola con l’assunzione e, in alcuni casi, con ponteggio posizionato abusivamente sul marciapiede eludendo i tributi locali.

All’esito delle verifiche sono stati acquisiti alcuni fascicoli edilizi e tutto trasmesso all’ufficio tecnico per gli approfondimenti di competenza e i cantieri sospesi.Al termine dell’operazione quattro i lavoratori a nero, un camion sequestrato in quanto privo di copertura assicurativa, due le sanzioni per occupazione abusiva suolo pubblico.

Sono state anche impartite prescrizioni per le misure generali di tutela, l’accesso al posto di lavoro, la recinzione, la mancata segnaletica e l’interdizione delle parti di ponteggio da non utilizzare.

Il tema della sicurezza sul posto di lavoro continua in molti casi a essere sottovalutato dagli imprenditori e la polizia locale cerca di attuare le dovute precauzioni per porre fine a tale fenomeno.

Le imprese, ora, saranno anche penalizzate per la nuova normativa che prevede la cosiddetta ” patente a crediti”. Infatti all’esito dei controlli tre soggetti sono stati denunciati per violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro con informative trasmesse alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord.

