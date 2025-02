Santorini, la grande paura: più di mille scosse, in migliaia di persone in fuga

161 Visite

Più di mille scosse in meno di una settimana. Rimane ancora incerta la situazione sull’isola di Santorini, in Grecia, dove da fine gennaio è in corso uno sciame sismico senza precedenti, con alcune scosse con magnitudo superiore a 5.

Santorini, oltre mille scosse: la situazione

Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l’evoluzione dello sciame sismico che sta interessando le isole Cicladi è molto incerta: potrebbe esaurirsi così come vedere terremoti più forti. “Alle ore 14 del 5 febbraio – si legge nel comunicato dell’Ingv – sono stati registrati 1.028 terremoti con magnitudo maggiore di 2, di questi 90 hanno magnitudo compresa tra 4.0 e 4.9 e 3 pari o superiore a 5.0; la profondità massima è 35 km e la minima di 2 km: la maggior parte dei terremoti ha una profondità che si attesta sui 10 km”.













