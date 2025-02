Cadavere carbonizzato in provincia di Caserta: è di Ciro Canale, rubò una piastrella alla Reggia

A Vairano Patenora, piccolo comune di 6mila abitanti in provincia di Caserta, questa mattina è stato ritrovato un cadavere parzialmente carbonizzato.

Poco dopo le 10, un passante ha rinvenuto il corpo in un’area agricola della fraziona di Marzanello. Al momento non si conoscono le generalità della vittima.

Sul posto, in via Palazzone, sono poi giunti i soccorsi e le forze dell’ordine, per constatare il decesso e per far partire le indagini condotte dai Carabinieri.

É stato identificato il 43enne il cui corpo parzialmente carbonizzato sii tratta del 43enne Ciro Canale, divenuto noto alle cronache nell’aprile 2023 per il furto alla Reggia di Caserta di una piastrella del pavimento di una sala ottocentesca.

L’uomo viveva da anni a Castel Volturno e proprio nel comune del litorale domizio, circa due anni fa, Canale fu scoperto dai carabinieri della Compagnia di Caserta durante una perquisizione con il prezioso reperto. Furono le immagini delle telecamere interne della Reggia a incastrarlo. Il furto era avvenuto il 16 marzo 2023, e le immagini ripresero Canale mentre attraversava la porta d’ingresso della sala delle Battaglie, situata nell’ala ottocentesca del palazzo, e calpestava una mattonella staccata dal pavimento, per poi fermarsi, pensarci su un attimo, tornare indietro e impossessarsi del souvenir di pregio. La piastrella fu poi nascosta in una busta gialla.