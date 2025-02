Marano, Izzo: “I codardi che si nascondono dietro i fake per offendermi non mi intimidiranno”

261 Visite

Gentile Direttore, voglia ospitare questa mia riflessione su chi “codardo” tramite fake tenta di infangare la dignità delle persone.

Agli autori “codardi” delle fake voglio gridare forte che non saranno queste a intimorire la mia azione di consigliere di opposizione con la vigilanza, la verifica e laddove è necessario la denuncia attraverso gli organi di informazione, mettendoci sempre la faccia, non avendo ” padroni” dovendo rispondere solo ad ogni singolo cittadino del mio operato.

Vede Direttore, lo spartiacque tra chi fa informazione con denunce, spesso scomode per coloro che hanno il doppio vestito della moralità è che, questi, ci mettono la faccia, perché credono che questa città possa invertire la rotta. Chi si nasconde dietro falsi profili invece è un “codardo” prigioniero di se stesso, un poveraccio, senza dignità, identità e etica morale, perché al soldo di un “padrone”. Le fake delle nullità fanno bene al mio operato di consigliere di opposizione, in quanto mi danno adrenalina, nella consapevolezza che sono sulla strada giusta per il riscatto della città.

Direttore la ringrazio della ospitalità e un grande grazie per l’ informazione libera scevra da ogni condizionamento che bene fa alle coscienze libere della nostra collettività.

Michele Izzo consigliere comunale













