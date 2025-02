Elicottero precipita, morto Lorenzo Rovagnati: era l’erede della storica azienda

273 Visite

Un elicottero è caduto intorno alle 19.20 a Castel Guelfo, frazione di Noceto, in provincia di Parma, vicino alla via Emilia. A bordo c’erano tre persone decedute, i due piloti e un passeggero, e non ci sono sopravvissuti. Sul posto i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. Tra le vittime che viaggiavano sull’elicottero c’era Lorenzo Rovagnati, erede – assieme al fratello Ferruccio – dell’azienda di salumi. Morti anche i due piloti.













