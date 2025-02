Grammy 2025, vince Beyoncé. Premiata anche Shakira

376 Visite

Alla fine la regina Beyoncé Giselle Knowles-Carter si è presa la scena del country con un bel colpo. Beyoncé ha vinto il Grammy Award per il miglior album country per Cowboy Carter in una cerimonia che ha visto Los Angeles celebrata dopo le settimane drammatiche dei roghi, in una serata trasformata in vera e propria lettera d’amore alla città, dopo i devastanti incendi che hanno messo in ginocchio la città. Tra i momenti toccanti il duetto Lady Gaga e Bruno Mars che hanno cantato California Dreamin per celebrare la resilienza della città e Billie Eilish e il fratello Finneas che hanno fatto un omaggio alla città con una toccante interpretazione di Birds Of A Feather. Music cares, l’ala della Recording Academy che gestisce la solidarietà, ha fatto sapere di aver raccolto più di due milioni di dollari di fondi per la ricostruzione della città e il sostegno agli artisti colpiti.

Alla fine la regina Beyoncé Giselle Knowles-Carter si è presa la scena del country con un bel colpo. Beyoncé ha vinto il Grammy Award per il miglior album country per Cowboy Carter in una cerimonia che ha visto Los Angeles celebrata dopo le settimane drammatiche dei roghi, in una serata trasformata in vera e propria lettera d’amore alla città, dopo i devastanti incendi che hanno messo in ginocchio la città. Tra i momenti toccanti il duetto Lady Gaga e Bruno Mars che hanno cantato California Dreamin per celebrare la resilienza della città e Billie Eilish e il fratello Finneas che hanno fatto un omaggio alla città con una toccante interpretazione di Birds Of A Feather. Music cares, l’ala della Recording Academy che gestisce la solidarietà, ha fatto sapere di aver raccolto più di due milioni di dollari di fondi per la ricostruzione della città e il sostegno agli artisti colpiti.

Beyoncé: “Ringrazio Dio di poter fare ciò che amo”

La superstar hip-hop ha raccontato dal palco di essere “sotto shock” per aver ricevuto il premio per il mio miglior album country per quello che è stata la sua prima esperienza nel genere e un’incursione che aveva fatto molto discutere. L’album di Beyonce era stato snobbato dagli elettori per i Country Music Awards nelle loro nomination a settembre. “Davvero non me l’aspettavo”, ha detto Beyoncé dopo che Taylor Swift le ha consegnato il premio. “Voglio ringraziare Dio di poter ancora fare ciò che amo dopo così tanti anni”. È la prima volta che un’artista afroamericana conquista il Grammy per il miglior album country.

Il Grammy per il miglior album latino è andato a Shakira che oggi compie 48 anni e ha trionfato con il suo Las mujeres ya no lloran (Le donne non piangono più). La musicista colombiana dal palco ha detto: “Dedico il premio a tutti voi, fratelli e sorelle immigrati in questo Paese. Siete amati, siete preziosi e combatterò per voi. A tutte le donne che lavorano ogni giorno per mandare avanti la famiglia: siete un vero scudo”, ha detto la musicista con il quarto Grammy vinto in carriera. L’ultimo ringraziamento è andato ai due figli avuti con il calciatore Gerard Piqué, Milan e Sasha di 12 e 10 anni, che erano seduti accanto a lei: “Mi sostenete in modo incredibile e io sono orgogliosa del vostro buon cuore”,













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews