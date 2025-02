VITTIME DELLA STRADA: ANCORA POCHI CONTROLLI E SCARSO IMPEGNO DELLE ISTITUZIONI

157 Visite

A seguito del tragico incidente avvenuto venerdì 31/01/2025 scorso in via Atellana, che ha visto un’altra vittima sulle strade di Aversa, Biagio Ciaramella, esponente dell’associazione Famigliari Vittime della Strada, ha lanciato un nuovo allarme sulla sicurezza stradale nel territorio. “Questa mattanza sulle strade non finisce mai – ha dichiarato Ciaramella – e purtroppo anche l’incidente di oggi rappresenta un ennesimo campanello d’allarme per la sicurezza stradale. Da anni denunciamo la situazione critica ad Aversa e nell’agro aversano, chiedendo maggiori controlli e interventi concreti, ma nulla sembra cambiare.” CODICE DELLA STRADA POCO RISPETTATO: L’ APPELLO ALLE ISTITUZIONI Nonostante l’approvazione definitiva del nuovo Codice della Strada, entrato in vigore il 14 dicembre, secondo Ciaramella sul territorio di Aversa le nuove regole non stanno avendo l’impatto sperato: “Vediamo ancora troppi automobilisti usare il cellulare alla guida, non indossare la cintura di sicurezza e superare i limiti di velocità. Il codice della strada sembra non essere preso sul serio. Abbiamo inviato una nota al Questore di Caserta e al Prefetto lo scorso 27 gennaio per capire perché i controlli siano così scarsi, ma ad oggi non abbiamo risposte concrete.” STRADE DISSESTATE E MANCANZA DI INTERVENTI

Un altro problema evidenziato dall’Associazione è lo stato delle strade di Aversa, piene di buche e tratti dissestati, che potrebbero contribuire agli incidenti: “Se una strada è disastrata e causa una perdita di controllo del veicolo, questa deve essere considerata una concausa dell’incidente. È inaccettabile che la manutenzione sia così carente.” CRITICHE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Ciaramella ha anche espresso delusione nei confronti dell’attuale amministrazione comunale, in carica da circa sei mesi, accusandola di non aver ancora preso provvedimenti concreti per migliorare la sicurezza stradale: “Siamo amareggiati. Non vediamo nessun intervento a tutela dei cittadini e ci chiediamo come si stiano organizzando il Comune, i Vigili Urbani, i Carabinieri e la Polizia Locale per garantire più sicurezza. La movida e altre problematiche sono sotto i riflettori, ma la sicurezza stradale viene trascurata.”

L’IMPEGNO DELL’ASSOCIAZIONE: “SAREMO SEMPRE LA VOCE DELLE VITTIME”

L’Associazione Familiari Vittime della Strada ribadisce il proprio impegno nel monitorare la situazione e nel sostenere le famiglie delle vittime: “Noi continueremo a lottare affinché le istituzioni facciano la loro parte e affinché si possano salvare vite umane. Anche una sola vita salvata fa la differenza.” Il tragico incidente di via Atellana rappresenta dunque un’ennesima conferma di quanto sia urgente intervenire per prevenire altre tragedie sulle strade di Aversa. L’auspicio dell’Associazione è che le istituzioni passino dalle parole ai fatti, attuando controlli più rigorosi e investendo nella manutenzione stradale prima che si verifichino nuovi drammi

Segretario

Biagio Ciaramella

A.M.C.V.S. Associazione Mamme Coraggio e Vittime Della Strada ODV













