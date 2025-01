Tragedia del Natisone, indagati tre vigili del fuoco e un infermiere

207 Visite

Patrizia, Bianca e Cristian sono morti per l’”imperizia, negligenza e imprudenza” di chi doveva avviare e coordinare la macchina dei soccorsi. La Procura di Udine ha chiuso le indagini preliminari per la morte di Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Molnar, avvenuta drammaticamente lo scorso 31 maggio a Premariacco, inghiottiti dalle acque del fiume Natisone in piena. I destinatari della notizia di chiusura della fase inquirente sono tre vigili del fuoco e un infermiere di servizio alla centrale operativa Sores quel tragico pomeriggio.













