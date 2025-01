Funicolare di Chiaia riaperta dopo ventinove mesi

«Riaperta in questi minuti la Funicolare di Chiaia: viene finalmente restituita ai napoletani, dopo il rinnovo totale dei motori, di fune in acciaio ad alta resistenza, argani, parti elettriche, telematica e software dell’impianto, con carrozze più sicure e più capienti, permettendo la riqualificazione di uno dei principali sistemi di trasporto della nostra città». Lo annuncia il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

«La riapertura – spiega – è frutto di un grande impegno congiunto del Comune, di Anm e dell’impresa Graffer. Devo fare un ringraziamento particolare ad Ansfisa che ha seguito con estrema professionalità tutto l’iter della valutazione e certificazione della sicurezza. Un ringraziamento infine alle maestranze impegnate, grazie alle quali la città potrà nuovamente avvalersi di un impianto all’avanguardia, efficiente e dotato dei più avanzati sistemi di sicurezza. Dopo molti anni tutte le quattro funicolari cittadine funzionano contemporaneamente: un importante passo in avanti per la Napoli che stiamo costruendo, sempre più moderna, competitiva e interconnessa, per rispondere – conclude Manfredi – alla necessità di miglioramento della mobilità urbana e di sostenibilità ambientale».