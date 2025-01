Cassese: “Atto voluto contro Meloni. I magistrati militanti stanno rovinando l’ordine giudiziario”

Il primo è che «un’astratta e generale obbligatorietà dell’azione penale non esiste, perché comunque il pubblico ministero è costretto a svolgere una seppur minima attività selettiva». Se così non fosse, ogni giorno si aprirebbero indagini in base ai titoli dei giornali. Il secondo problema riguarda «la pubblicità che viene data alle comunicazioni e le implicazioni che questo comporta, in termini di giudizio collettivo». Qui il professore tocca il nodo della cosiddetta “gogna mediatica“. Infine, c’è «la durata delle procedure, per cui le persone indagate vengono tenute sulla corda per lungo tempo, con tutte le implicazioni di carattere mediatico che ne conseguono».