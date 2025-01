Roccaraso, accesso limitato ai bus e rischio invasione bis. I provvedimenti dei sindaci della zona

175 Visite

A Roccaraso ci si prepara a una possibile invasione bis e in Campania, da dove 250 autobus erano partiti per raggiungere e prendere d’assalto il comune abruzzese la scorsa settimana, qualcuno è pronto a rinunciare al fine settimana sulla neve. Per ridurre l’afflusso dei visitatori nell’aquilano d’alta quota, entro livelli di un’ordinata gestione, è stata intanto disposta con provvedimenti dei sindaci dei comuni dell’Alto Sangro, per i giorni di sabato e domenica, fino al 2 marzo, la circolazione a targhe alterne di un numero massimo di 100 bus turistici per giorno, con obbligo di preventiva prenotazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione comunale di Roccaraso. Il pugno duro, però, non ha fermato l’effetto dei tiktoker. Al contrario, sul web continuano a crescere le proposte per una gita in bus – andata e ritorno con partenze “da Salerno, Napoli, Nocera, Scafati, Angri, Castellammare, Torre del Greco, Ercolano, Caserta e zone richieste” – al costo di 25 euro.

A spiccare tra i nuovi volti social, c’è, in questa vicenda, l’influencer Rita De Crescenzo, che pubblicando alcuni video in cui mostrava il panorama innevato, decantandone la bellezza, ha contribuito ad attirare un maggior numero di visitatori. De Crescenzo, forte dei suoi numerosi follower, ha annunciato che, dopo l’assalto dello scorso weekend, la prossima domenica sarà di nuovo lì. “Saremo più del doppio – ha avvisato – Di Roccaraso mostro solo il bello. Grazie ai miei contenuti il territorio ha avuto un milione di visualizzazioni”. “Per le giornate di sabato e domenica 2 febbraio è prevista la circolazione stradale dei mezzi con targa pari, come indicato nel sito istituzionale del Comune. Saranno disposti servizi appositi di controllo su strada per la verifica dell’osservanza dei provvedimenti sindacali, oltre che sul rispetto delle norme della circolazione stradale”, si legge in una nota della Prefettura dell’Aquila.













