AL BOSCO DI CAPODIMONTE IL CAMPIONATO PROVINCIALE DI CORSA CAMPESTRE

Il Comitato Provinciale Fidal Napoli indice ed organizza, con la collaborazione con l’ASD “La Corsa” (referente Salvatore Forino), il Campionato Provinciale di Corsa Campestre per le categorie Esordienti, Ragazzi/e, Cadette/i, Master. In gara complessivamente oltre 200 giovani atleti delle varie categorie.

NORME DI PARTECIPAZIONE

1. Alla manifestazione possono partecipare tutti i tesserati FIDAL delle società della Provincia di Napoli.

2. La manifestazione è aperta a tutti i tesserati FIDAL delle società della Provincia di Caserta.

3. Possono inoltre partecipare, dietro richiesta e autorizzazione del C.R. Fidal Campania e del C.P. Fidal Napoli, anche i tesserati FIDAL delle società che operano stabilmente nella Provincia di Napoli.

4. Possono partecipare i tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (con convenzione

Fidal/Eps attiva) delle società di cui ai punti 1 e 2 ma limitatamente alla Categorie Eso 5 e

Eso 8 per cui non si assegna il Titolo Provinciale. Non potranno partecipare tesserati per gli EPS delle altre categorie.

5. Gli atleti di cui al punto 2 e 3 partecipano fuori Classifica e non concorrono all’assegnazione del titolo di Campione Provinciale

PREMIAZIONI

1. Saranno premiati tutti i partecipanti delle Categorie Eso 5 ed Eso 8; non verrà stilata classifica e non si assegna titolo provinciale.

2. Saranno premiati i primi sei classificati di ognuna delle categorie Esordienti 10 – Ragazzi/e e Cadetti/e. Il primo e la prima classificata di ogni categoria riceveranno il titolo di Campione Provinciale di

Cross 2025.

3. Saranno premiati i primi dieci e le prime dieci classificate Master a prescindere dalla categoria. Il primo e la prima

classificata Master riceveranno il titolo di Campione Provinciale di Cross 2025.

4. Le premiazioni saranno effettuate al termine di ogni gara.

ISCRIZIONI E CONFERME

• Iscrizioni tramite procedura on-line entro le ore 20:00 di Giovedì 30 Gennaio.

• Le società che volessero iscrivere alla gara gli Esordienti 5 e 8 tesserati per gli Enti di

Promozione possono inoltrare una mail a cp.napoli@fidal.it precisando oltre al nome dell’EPS, Cognome, Nome e Data di Nascita di ogni partecipante.

• Conferme sul posto 60’ prima di ogni gara.

LOGISTICA. Ingresso consigliato Porta Miano con Parcheggio a pagamento ubicato a pochi passi dall’ingresso. https://maps.app.goo.gl/3gg9vpG8HiJeawQy9

Il Campo Gara sarà ubicato all’interno del Bosco di Capodimonte nell’area antistante l’edificio della Fagianeria ed è raggiungibile seguendo il percorso evidenziato nell’immagine allegata.













