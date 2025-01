Maturità 2025, materie seconda prova: latino al Classico e matematica allo Scientifico

140 Visite

Il ministero dell’Istruzione ha pubblicato le materie oggetto della seconda prova scritta dell’esame di Maturità 2025. Per i licei, Latino per il Classico e Matematica per lo Scientifico sono le discipline scelte, con variazioni per gli altri indirizzi. Al liceo linguistico, secondo quanto prevede il decreto firmato dal ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara, la seconda prova sarà su Lingua e cultura straniera 1, mentre la lingua inglese è la materia per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Turismo”, “Geopedologia, Economia ed Estimo” e “Costruzioni, Ambiente e Territorio”. Ecco le materie scelte per la seconda prova della Maturità, in base all’indirizzo, i dettagli su come si svolgerà l’Esame di Stato e le novità.

Materie seconda prova per i licei

Per i licei le discipline scelte sono: Latino per il Classico; Matematica per lo Scientifico, anche per l’opzione Scienze applicate e la Sezione a indirizzo Sportivo; Lingua e cultura straniera 1 per il Liceo linguistico; Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane (Diritto ed Economia politica all’opzione Economico-sociale); Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il Liceo artistico; Teoria, analisi e composizione per il Liceo musicale; Tecniche della danza per il Liceo coreutico.