Riapertura via vallesana, Di Fenza: “Un traguardo importante per la cittadinanza sul fronte della viabilità””

“Esprimo la mia soddisfazione e apprezzamento per l’operato dell’amministrazione comunale che è riuscita a raggiungere un risultato tanto atteso per la comunità locale. La riapertura della strada di via Vallesana rappresenta un passo fondamentale per il miglioramento della viabilità sul territorio.” – afferma in una nota il consigliere regionale, Pasquale Di Fenza.

“Dopo mesi e mesi di lavoro, impegno e collaborazione tra i diversi settori comunali e nelle competenti commissioni consiliari si è giunti alla risoluzione di un atavico problema che creava grossi disagi alla popolazione. Ringrazio i cittadini per la pazienza mostrata in questo lungo periodo di attesa e ritengo che, ancora una volta, risulta fondamentale la sinergia tra le istituzioni e la comunità, per il perseguimento degli interessi pubblici. La riapertura di via Vallesana non solo faciliterà la mobilità.” – conclude Pasquale Di Fenza.













