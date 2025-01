Bimba rapita in clinica. La festa in corso, le parole della donna ai poliziotti che arrivano a casa

446 Visite

“Noi non c’entriamo nulla, vi giuro, non sapevamo niente”. La donna che apre la porta alla polizia la sera del 21 gennaio è la mamma di Rosa Vespa. L’anziana piange, si batte il petto all’ingresso della sua abitazione di Castrolibero. Il poliziotto chiede: “Dov’è la bambina?”. E ripete ansimando: “Dov’è?”.

Sono gli attimi drammatici ripresi in un video di cui Repubblica è entrata in possesso. Sono i frame di una serata in cui si è temuto che Sofia, la bambina rapita in una clinica di Cosenza, non sarebbe più tornata dalla sua mamma che, intanto, si disperava in ospedale. Nel video, si vede prima la festa a casa per il bambino appena arrivato (che in realtà era una bambina) e poi l’arrivo della polizia. Infine il marito della donna che viene scarcerato, da solo.













