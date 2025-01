Napoli, la denuncia del papà di Francesco Pio Maimone. “Profili social offendono memoria di giovani vittime innocenti”

132 Visite

Antonio Maimone, papà di Francesco Pio, ha denunciato la presenza di alcuni profili sui social che offendono la memoria del figlio e di altre vittime innocenti, come Santo Romano o GiòGiò Cutolo. “Non possiamo continuare a vedere infangata la memoria dei nostri figli” afferma Antonio “Guardare sui social i loro volti accostati a quelli dei loro assassini è come insistere su una ferita sempre aperta. Ho inviato tutto al mio avvocato per tutelare e difendere la nostra famiglia”. Fortunatamente sotto i post di questi profili sono tanti i commenti di condanna contro gli aguzzini e di sostegno alle famiglie delle vittime.













