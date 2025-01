Marano, Socrate-Mallardo: Open day e il ricco ventaglio di opportunità

134 Visite

Ieri si è tenuto all’ I. C. Socrate-Mallardo l’Open Day in vista della chiusura del termine ultimo delle istruzioni del 10 febbraio 2025.

Tante le opportunità che il ricco ventaglio del PTOF offre agli alunni che si iscriveranno per l’ anno scolastico 2025/26.

Sotto l’ attenta guida dei docenti gli alunni hanno accolti i futuri allievi con esperimenti, poesia, drammatizzazione e tanta poesia musicale grazie all’ indirizzo musicale.

Tanti gli indirizzi che l’ istituto offre a chi ha voglia di apprendere con la didattica del fare si và dall’ indirizzo sportivo con esperti nelle varie discipline e con ore in piscina; al digitale con lo studio utilizzando l’ipad; al linguistico con ore in più settimanali in lingua inglese con attestato linguistico di A3 a conclusione del ciclo di scuola secondaria dì I grado; al tecnologico- cinematografo che offre la possibilità di conoscere e operare con strumenti video – visivi, all’ indirizzo classico di seconda lingua spagnolo un ventaglio ampio e variegato di opportunità di formazione culturale.

Le attività didattiche sono svolte sotto l’ attento coordinamento di un organico docente consolidato e competente che opera attraverso lo stimolo alla curiosità dei saperi, mettendo sempre al centro di tutta l’ azione educativa – didattica l’ alunno che diventa fruitore attivo della propria crescita formativa.

La Preside Prof.ssa Teresa Formichella ha sempre avuto ben dritta la barra dell’ accoglienza e della crescita degli allievi che vanno dai 3 ai 14 anni, pungolando chi ha le capacità per l’ obiettivo dell’ eccellenza e chi invece ha difficoltà socio ambientale culturale con l’ inclusione attiva attraverso un percorso di autostima e di vicinanza alle loro famiglie.

Altro punto di forza dell’ Istituto è dato dall’ illusione degli alunni speciali attraverso attività psico- fisiche – comportamentali che mettono questi alunni fragili alla pari dei loro compagni.

Insomma un istituto con tutto il suo personale oasi felice e target di eccellenza sul territorio a nord di Napoli.

Prof. Michele Izzo













