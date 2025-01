De Luca ne spara un’altra: “Faremo in due mesi quel che altri fanno in 10 anni”

244 Visite

«Nei prossimi due mesi faremo in Campania quello che in altre regioni fanno in dieci anni». Lo preannuncia il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella consueta diretta social, ricordando quanto emerso ieri nella riunione con i capigruppo delle forze di maggioranza.

«Abbiamo deciso di non perderci sulla politica politicante e concentrare l’attenzione sulle opere da proseguire in Campania», aggiunge De Luca, sottolineando che «il miracolo più grande che abbiamo fatto non è quello delle opere realizzate, ma aver creato un’identità della Campania. Oggi la Campania è una grande famiglia, una grande realtà unitaria, nella quale si riconoscono tutti i cittadini, a prescindere dai colori politici. Oggi ci si sente orgogliosi di essere cittadini campani e possiamo camminare in Italia a testa alta. Non l’ha fatto nessuno quello che abbiamo fatto noi».

TERZO MANDATO

«Aspetteremo con grande serenità il giudizio della Corte Costituzionale» dice De Luca. «In Veneto il collega Zaia sta completando il terzo mandato. La Regione Piemonte ha approvato la stessa legge della Regione Campania un anno e mezzo fa senza che il governo la impugnasse. È incredibile, ma è così: tre Regioni approvano la stessa legge, ma per due Regioni il governo non dice niente, mentre, per una, ricorre alla Corte Costituzionale», conclude De Luca.













