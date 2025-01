Campi Flegrei, tre scosse in un minuto: la più forte con magnitudo 3

Sono tre le scosse di terremoto che i sismografi dell’Ingv hanno registrato tra le 17:53 e le 17:54 di oggi ai Campi flegrei, in zona Solfatara.

Come si legge sul sito dell’Ingv, la prima ha avuto magnitudo di 1.6 con profondità 1 km; la seconda magnitudo di 3.0 con profondità 2 km; la terza di magnituto 1.7 con profondità 1 km.

Tante le segnalazioni che si susseguono sui social da cittadini residenti nei comuni dell’area flegrea come nei quartieri napoletani di Fuorigrotta, Bagnoli, Pianura, Agnano. Per la sequenza di eventi sismici in corso, al momento non si registrano danni.

«Siamo in contatto con l’Osservatorio Vesuviano, siamo in sciame sismico, in molti sono in strada, le tre scosse sono state nettamente avvertite dalla popolazione», scrive su Facebook il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni. «Vi chiedo di mantenere la calma. Non si è mai pronti per una scossa, siamo a lavoro per garantire la massima assistenza», dice ai cittadini.