La truffa. Pensa di avere una relazione con Brad Pitt e gli dona 830 mila euro per delle cure mediche

Una donna francese che credeva di avere una relazione sentimentale con Brad Pitt e che è stata truffata pagando 830.000 euro per aiutarlo con delle cure mediche, ha affrontato una tale ondata di derisione online che un programma televisivo su di lei è stato annullato.

La designer d’interni, di nome Anne, 53 anni, è stata presa di mira sui social media e persino in uno sketch satirico nel più importante programma radiofonico francese dopo aver rilasciato un’intervista sul caso al programma Seven to Eight sul canale TF1 domenica scorsa.













