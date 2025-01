Festival di Sanremo, Conti svela i co-conduttori: Balti, Cucciari, Marcuzzi, Frassica. Ecco i 10 nomi

281 Visite

A un meno di un mese da Sanremo 2025 arriva la fumata bianca. Carlo Conti, come il suo predecessore Amadeus, sceglie il Tg1 della sera per ufficializzare il cast della 75esima edizione, cioè i nomi dei famosi “co-co”, per dirla alla Fiorello, i suoi partner sul palco da martedì 11 a sabato 15 febbraio.

Una conduzione corale che fa i conti con un rebus per la prima serata dove si esibiranno tutti i 30 cantanti in gara: “Condurrò da solo a meno che non riesca a convincere due amici storici”, scherza il direttore artistico. Al mercoledì sera “una donna straordinaria, una guerriera, famosa in tutto il mondo”, queste le parole che usa per annunciare Bianca Balti co-conduttrice. Con lei Nino Frassica e, come svelato da FqMagazine, Cristiano Malgioglio.

Un trio al femminile per la serata del giovedì con l’attrice Miriam Leone, la comica Katia Follesa e la cantante Elettra Lamborghini. Il venerdì, serata dedicata alle cover, Conti ha deciso di puntare su Geppi Cucciari e Mahmood, mentre nella quinta e ultima puntata al suo fianco il già annunciato Alessandro Cattelan con Alessia Marcuzzi “e poi magari con qualche altra sorpresa che arriverà strada facendo”, ha aggiunto Conti. Il suo Festival prende forma.













