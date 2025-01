Torre del Greco: violenza di genere. Marito e moglie vanno in caserma per presentare una denuncia. I carabinieri arrestano l’uomo

158 Visite

E’ pomeriggio e siamo a Torre del greco. Nella caserma dei Carabinieri è appena entrata una coppia di coniugi. Sono un uomo e una donna e hanno 61 e 60 anni. I due chiedono di fare una denuncia. Nulla di trascendentale: una querela legata a problemi che possono sorgere quotidianamente in qualsiasi famiglia.

Il maresciallo li accoglie e inizia ad ascoltare i fatti che vengono raccontati. Routine insomma ma l’atteggiamento della coppia – tra il timoroso e il diffidente – insospettisce il militare che si allontana per approfondire con calma la vicenda.

Il militare effettua gli accertamenti su quella coppia che sta attendendo in sala d’attesa ed emerge la verità.

L’uomo è sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa e la vittima è proprio la moglie che in quel momento siede accanto a lui.

Il 61enne, inoltre, dovrebbe indossare il braccialetto elettronico che gli è stato installato lo scorso ottobre su disposizione dell’Autorità giudiziaria.

I carabinieri ritornano dalla coppia e chiedono chiarimenti, dal polsino del giubbotto del 61enne sbuca il braccialetto.

I due – dallo scorso dicembre e allo scuro di procura e carabinieri – erano tornati insieme e convivevano.

Per ingannare la localizzazione del braccialetto la coppia aveva deciso di lasciare lo smartphone dato alla donna e che era collegato al dispositivo indossato dall’uomo all’interno dell’auto a una distanza di più di 500 metri dall’abitazione di residenza.

Il 61enne è stato arrestato per la violazione del divieto di avvicinamento; la denuncia è stata regolarmente presentata.













