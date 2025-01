Giugliano. Clan Mallardo, sette arresti per estorsioni ad imprenditori

375 Visite

Il gip di Napoli, su richiesta della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli, ha disposto sette ordinanze di custodia cautelare, di cui quattro in carcere e tre ai domiciliari, nei confronti di altrettante persone accusate di aver minacciato alcuni commercianti e imprenditori per costringerli a versare denaro per poter continuare a lavorare in tranquillità.

Tra i reati contestati: associazione di tipo mafioso, estorsione, tentata estorsione, trasferimento fraudolento di valori; reati aggravati in quanto commessi per agevolare il clan Mallardo di Giugliano in Campania.

I proventi delle estorsioni, secondo quanto emerso, venivano utilizzati per il sostentamento degli affiliati ed una parte del denaro veniva inoltre versata nella cosiddetta “cassa comune”, utilizzata per attività speculative e di reinvestimento













