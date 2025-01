Villaricca, scuola Siani: doppi turni e polemiche. La nota di Mautone

È assolutamente scandaloso che, fino al 17 gennaio, gli alunni dell’Istituto Siani siano costretti a fare i turni pomeridiani, creando un caos totale nella vita delle famiglie e degli studenti, senza alcun rispetto per le loro altre attività, come lo sport, che sono altrettanto importanti. Questo disguido, causato dalla totale inefficienza del Comune, costringe gli studenti a sacrificare impegni extracurricolari e a vivere una situazione scolastica insostenibile, senza alcuna attenzione alle loro reali necessità. Le famiglie sono costrette a fare i conti con orari impossibili, mentre il Comune, ancora una volta, dimostra una grave mancanza di organizzazione. È una situazione intollerabile che avrebbe dovuto essere risolta in tempi brevi, e invece il Comune continua a scaricare le difficoltà sui cittadini, senza preoccuparsi delle conseguenze per gli studenti e le loro famiglie! #salvatore #dallapartedeicittadini #scuole #freddo #bambini.