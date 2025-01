Napoli, maxi sequestro di sigarette di contrabbando nella zona rossa di Piazza Garibaldi

100 Visite

Le Fiamme Gialle del Gruppo Pronto Impiego hanno sequestrato oltre 50 chilogrammi di sigarette di contrabbando nella cosiddetta “zona rossa” di piazza Garibaldi, un’area particolarmente attenzionata dalle forze dell’ordine per la presenza di attività illecite.

L’operazione, condotta nelle ultime ore, ha portato all’arresto di un cittadino palestinese, residente in Belgio. L’uomo è stato sorpreso mentre trasportava numerosi cartoni contenenti sigarette “cheap white”, un prodotto non commercializzabile in Italia e negli altri Paesi dell’Unione Europea poiché non rispetta gli standard di sicurezza comunitari.

Le perquisizioni sono proseguite presso l’abitazione del fermato, dove i finanzieri hanno rinvenuto ulteriori stecche di sigarette di contrabbando, confermando così l’ampia portata dell’attività illegale.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews