La principessa Kate annuncia che è in remissione dal cancro

L’annuncio più bello. La principessa Kate ha fatto sapere di essere «in remissione» dal cancro. La moglie di William l’ha svelato durante la visita nell’ospedale di Londra in cui nei mesi scorsi è stata sottoposta a una pesante chemioterapia.

Il ringraziamento all’ospedale che l’ha curata

Kate Middleton è andata in visita al Royal Marsden Hospital di Londra per ringraziare il personale medico-sanitario che si è preso cura di lei durante il trattamento per il cancro. È la prima volta che viene rivelato il nome della struttura ospedaliera dove la principessa si è sottoposta al lungo ciclo di chemioterapia conclusosi lo scorso settembre.

«La principessa ha voluto intraprendere la visita per mostrare la sua gratitudine all’incredibile squadra, ma anche per mettere in evidenza le cure e i trattamenti leader a livello mondiale forniti dal Marsden», ha detto un portavoce di Kensington Palace.

Come sta la principessa

Stando al suo annuncio, si può dunque affermare che le condizioni di Kate Middleton sono in miglioramento. Lo scorso 17 marzo aveva annunciato la malattia, sconvolgendo i sudditi. La principessa si era dovuta sottoporre a un duro ciclo di chemioterapia. Adesso vede la luce in fondo al tunnel.