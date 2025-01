Pozzuoli. Novantasessantanovanta. Anatomia di un cambiamento. Donne oltre il Mito”

120 Visite

È tutto pronto per la rassegna itinerante Novantasessantanovanta. Anatomia di un cambiamento. Donne oltre il Mito” che si terrà a Pozzuoli giovedì 16 gennaio alle ore 15.30 presso l’Accademia dei Campi Flegrei (Villaggio del Fanciullo, Via Campi Flegrei,12).

La rassegna è la seconda tappaDonne oltre il mito, partita da Palermo nella settimana dedicata alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 2024. Il tema è la donna nel cinema, nella storia, nell’arte e nella società. Dalle opere ritraenti la divinità primordiale della alla poetica femminile del cinema di Hayao Miyazaki. Uno straordinario tuffo con storici del cinema, antropologi, docenti, giornalisti e sociologi per continuare a riflettere, e seriamente, «sulla consapevolezza delle donne rispetto il valore del loro corpo e su come questo sia cambiato nel tempo».

L’incontro moderato dalla giornalista e ideatrice Maria Giambruno si apre con i saluti del sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni, del sindaco di Quarto Antonio Sabino, dell’Assessore alla cultura di Quarto Raffaella De Vivo, dell’assessore alle politiche sociali e pari opportunità di Pozzuoli Fabiana Riccobene, della presidente della consulta delle donne di Quarto Maria De Martino e del direttore dei Beni culturali della Diocesi Roberto Della Rocca.

«L’idea del convegno è nata dalla lettura del libro “Maggiorate. Divismo e celebrità nella nuova Italia” (Marsilio, 2024) di Federico Vitella» dichiara Maria Giambruno.

Giovedì p.v. a iniziare i lavori sarà proprio Federico Vitella professore ordinario di Storia del cinema dell’Università di Messina che parlerà di «Sophia Loren, Gina Lollobrigida, Silvana Pampanini, Silvana Mangano e di tutta quella generazione di attrici che incarnò l’ideale femminile del nostro dopoguerra».

A seguire gli interventi il critico cinematografico Giuseppe Borrone che si soffermerà su «Sofia Loren. La diva puteolana, icona globale dello star system, resta indissolubilmente legata al territorio in cui ha trascorso gli anni dell’infanzia e dell’adolescenza. Una Pozzuoli d’altri tempi, da cui spiccare il volo verso la celebrità» e dell’attrice Giusi Cataldo con un focus sulla «rappresentazione della donna nelle arti, dal cinema al teatro, ha evoluto i linguaggi del corpo, passando da canoni rigidi a una naturalità che valorizza

dettagli come sguardi, gesti e parole autentiche. L’inclusione delle diversità corporee e cognitive ha ampliato i paradigmi espressivi, offrendo narrazioni più coinvolgenti. Oggi, l’arte esplora una bellezza autentica e universale, capace di superare barriere e stereotipi, promuovendo emozioni e significati profondi».

Alle 17.00 in punto sarà la volta di Anna Abbate presidente del Gruppo archeologico Kyme con «la Grande Madre (la Dea) che si incarna sia in figure di dee concrete ma anche in una vasta gamma di simboli che coinvolgono sia il mondo animale sia gli oggetti inanimati. Essa esprime il ciclo di nascita-sviluppo- maturità-declino-morte-rigenerazione che caratterizza sia le vite umane sia i cicli naturali e cosmici. Il femminile, quindi, incarna un elemento intermedio fra il mondo umano e quello divino», seguirà poi Sonia Gervasio responsabile dell’Associazione Lunaria A2 Onlus che parlerà della figura di «Didone nella

narrazione virgiliana, tra storia e mito, amore passionale e icona di pudicizia pagana».

Alle 18.00 interverrà la presidente dell’Accademia dei Campi Flegrei Gea Palumbo che esaminerà «come il bello nel corso della storia sia stato concepito non solo come ciò che appagava il senso della vista, ma anche ciò la mente percepiva come armonia». Poi sarà la volta di Gennaro Maione giornalista cinematografico con «il femminismo di cui è intrisa l’opera di Hayao Miyazaki. È prezioso, e necessita di essere raccontato. Questo non va ricercato in una didascalica disamina del tema della parità, bensì nel

coraggio di scrivere personaggi femminili diversificati e complessi che non devono nulla al loro essere donne, solo al loro essere profondamente Umane».

Chiuderà il convegno il sociologo Bruno Acconcia che tratterà del «controllo del corpo femminile da parte del maschio che rivela una sudditanza nel rapporto, mai paritario, che cerca di risolversi nell’oggettivazione della persona e nel suo conseguente impotente tentativo di possesso». La manifestazione promossa da Le Gemme Editore-I segni di Venere, realizzata insieme a “Una marina di Libri” e Zona club Palermo Zys fa tappa a Pozzuoli dove è organizzata in collaborazione con Lunaria Onlus A2, Accademia dei

Campi Flegrei, Gruppo archeologico Kyme e Villaggio Letterario.













