Marano, viabilità e pericoli. Izzo: “Urge un dissuasore tra via Monte e via Padreterno, ieri sfiorata tragedia”

All’assessore alla viabilità del Comune di Marano e al Comandante della polizia locale si segnala l’urgenza di istituire dissuasori di velocità tra l’incrocio di via

Monte e via Padreterno, in prossimità della curva che immette a via Padreterno.

Ieri, per poco, non si è sfiorata la tragedia una residente nell’ uscire dal civico via Padreterno 1 non veniva travolta da un’ automobile proveniente da via Monte che prendeva la curva a tutta velocità e solo per fortuna la signora non non veniva travolta.

Episodi di questi tipo sono all’ordine del giorno in questo tratto viario.

Signor Sindaco, Comandante della polizia locale, Assessore alla viabilità, se ci siete battete un colpo prima di dover piangere qualche vittima della strada, di chi la colpa poi?

Uomo avvisato mezzo salvato.

Michele Izzo consigliere comunale