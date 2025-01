243 Visite

Ciro D’Amico, 84 anni, ex consigliere comunale del Pds, durante la prima consiliatura Bertini, è deceduto nelle scorse ore. Ex sindacalista (Spi-Cgil), per anni si è occupato delle tematiche del territorio. Era molto noto nel territorio. L’ex sindaco Salvatore Perrotta, appresa la notizia, ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di D’Amico. Cordoglio unanime è stato manifestato anche da altri cittadini.













