Marano, riscaldamenti mal funzionanti alla Vittorio Alfieri. Santoro: “L’Assessore Bocchetti tagliasse meno nastri e si preoccupasse del benessere di studenti, insegnanti e collaboratori scolastici”

“Mi giungono segnalazioni da parte di tantissimi insegnanti e genitori di alunni della Vittorio Alfieri riguardo ad un malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento. Molte aule stamattina sono rimaste al freddo e al gelo e non è noto da quanto tempo perduri detto disagio.

Il freddo nelle ultime ore si è intensificato in maniera notevole e aumenterà anche nei prossimi giorni. Mi chiedo come sia possibile che l’onnipresente Assessore ai convegni/cerimonie, pardon alla Pubblica Istruzione, avv. Carmen Bocchetti non si sia premurata di verificare se gli impianti nelle scuole fossero regolarmente funzionanti, stante le rigide temperature.

Ci auguriamo che l’Assessore Bocchetti si attivi ad horas per risolvere la problematica. In ballo c’è la salute di giovani studenti, docenti e collaboratori scolastici.

Sarebbe meglio che l’Assessore Bocchetti, piuttosto che prestarsi a cerimonie e tagli di nastri, svolga adeguatamente il ruolo per il quale viene profumatamente retribuita dai contribuenti maranesi. Vigileremo attentamente sul tema, basta lassismo e scarsa attenzione. In caso di mancata risoluzione mi recherò insieme alle mamme degli studenti dal Sindaco per chiedere lumi e spiegazioni.”

Francesco Santoro, consigliere comunale di minoranza "Lista Insieme si può"













