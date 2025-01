Castellammare. Maltempo, un lampione colpisce un diciassettenne: è grave

311 Visite

Un giovane di 17 anni, mentre tornava a casa dopo le lezioni all’Iti Renato Elia, è stato colpito in pieno da un lampione divelto dal vento. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, in una zona poco illuminata tra l’Annunziatella e Savorito, a Castellammare di Stabia.

Il forte vento che sferza la città ha ceduto sotto il peso il palo della luce, scaraventando la plafoniera proprio sul ragazzo mentre era in sella al suo scooter. Soccorso d’urgenza, è stato trasportato in gravi condizioni all’Ospedale del Mare.

La zona, un passaggio isolato tra i due quartieri, è stata teatro di questa scena drammatica. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a dare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le indagini sono in corso per capire se ci siano state delle responsabilità nella manutenzione dell’illuminazione pubblica. Il giovane è grave

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI













Commenti

