Pallanuoto, la campana Paola Di Maria tra le convocate del Setterosa per la World Cup

Le ragazze del Setterosa scendono in acqua ad Alessandropoli, in Grecia, per la prima fase della Division I della World Cup 2025. Guidate dal CT Carlo Silipo, le azzurre si presentano con l’ambizione di inaugurare un nuovo ciclo e riconquistare i vertici del panorama internazionale.

Tra le convocate dal tecnico oro olimpico a Barcellona ’92 c’è anche Paola Di Maria, giocatrice campana originaria di Angri, classe 2005. Il potente centroboa, ex Acquachiara, Verona e Bogliasco, attualmente milita nel Rapallo Pallanuoto ed ha già indossato la calottina tricolore nelle selezioni giovanili.

Il girone B, che vedrà l’Italia sfidare Australia, Olanda e Israele, si prospetta subito impegnativo. Tre sfide di alto livello per testare le nuove leve e affinare i meccanismi di gioco di una squadra profondamente rinnovata rispetto alle Olimpiadi.

“Abbiamo lavorato duramente per preparare questo torneo – spiega l’head coach della nazionale azzurra -. Le nuove regole porteranno sicuramente delle novità, ma siamo pronti ad affrontarle con entusiasmo. Questo gruppo ha grande potenziale e sono sicuro che saprà togliersi delle belle soddisfazioni.”

La World Cup rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di avvicinamento ai Mondiali di Singapore. Le azzurre, pur consapevoli delle difficoltà, non nascondono le loro ambizioni e puntano a conquistare un posto nella Super Final.

Nel Girone A si sfideranno Spagna, Stati Uniti, Grecia e Ungheria. Le prime sei classificate accederanno alla Super Final, mentre le ultime due retrocederanno in Division II.

Sono quindici le convocate dal commissario tecnico Carlo Silipo: Sofia Giustini (CN Sabadel), Lucrezia Cergol, Sara Cordovani, Veronica Gant e Francesca Colletta (Pallanuoto Trieste), Olimpia Sesena, Agnese Cocchiere, Lavinia Papi e Chiara Ranalli (SIS Roma), Aurora Condorelli, Dafne Bettini e Morena Leone (L’Ekipe Orizzonte), Paola Di Maria (Rapallo Pallanuoto), Beatrice Cassarà (Plebiscito Padova), Bianca Maria Rosta (AGN Energia Bogliasco 1951). Completano lo staff gli assistenti tecnici Cosimino Di Cecca e Marco Manzetti, la team manager Elena Gigli, il preparatore atletico Massimliano Fabrucci, la fisioterapista Federica Ancidei, il medico Virginia Desiderio e il videoanalista Manuel Bombelli.

