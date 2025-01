Maltempo e gelo, domani scuole chiuse in tanti comuni campani

395 Visite

L’allerta meteo per neve e per gelate connesse al crollo delle temperature in Campania sta portando alcuni Comuni a diramare ordinanze di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per lunedì 13 gennaio. Il capoluogo di regione, Napoli, non sarà tra queste: lezioni regolari a quanto apprende Terranostranews da Palazzo San Giacomo.

Tuttavia ci sono piccoli comuni e paesi, soprattutto nel quadrante dell’alta Irpinia (provincia di Avellino) che domani fermeranno le attività didattiche. In provincia di Avellino a Bisaccia, Calitri, Conza della Campania, Montemarano, Sant’Angelo dei Lombardi, Trevico niente lezioni.

Nel Vesuviano, dunque provincia di Napoli, vista la neve sul vulcano, la situazione è in valutazione e potrebbero arrivare decisioni nel pomeriggio. Analogo scenario nella provincia di Benevento, dove pure le temperature sono crollate.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews